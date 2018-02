Bezjak se iz Darmstadta seli k Mitroviću in Lazareviću na Poljsko 24ur.com Slovenski nogometni reprezentant Roman Bezjak zapušča nemškega drugoligaša Darmstadt in se seli k poljskemu prvoligašu Jagiellonii Bialystok, kjer že igrata slovenska nogometaša Nemanja Mitrović in Dejan Lazarević. Prestop je bil napovedan že več dni, danes pa so ga v Darmstadtu potrdili tudi uradno.

Sorodno























Oglasi Omenjeni Poljska Najbolj brano Osebe dneva Miro Cerar

Goran Dragić

Luka Dončić

Zoran Dragić

Milojka Kolar Celarc