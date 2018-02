Pingpong med ustavnim in vrhovnim sodiščem Delo Ljubljana – Da bi vrhovno sodišče samo spremenilo odločitev volivcev na referendumu o zakonu o drugem tiru, si je težko predstavljati. Nekoč si je to privoščilo ustavno sodišče ob razlagi izida referenduma o volilnih sistemih, pa se ni dobro izteklo - niti za ustavno sodišče.V tem je iskati tudi enega od razlogov, da je ustavno sodišče (US) breme posledic morebitne razveljavitve referendumskih i

