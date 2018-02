Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, ki deluje v okviru GZS, je danes že 18. leto zaporedoma podelila zlata priznanja za odlično kakovost kruha, pekovskega in finega pekovskega peciva, testenin, piškotov in svežih slaščic. Skupaj je bilo prijavljenih 169 izdelkov, kriterijem odlične kakovosti pa je ustrezalo 141 izdelkov.