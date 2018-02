To so gadi so restavrirani Dnevnik Kljub desetletju pozivov in debat nam je doslej uspelo digitalizirati zgolj pet filmov, za kar je država namenila 100.000 evrov. Zadnji je komedija To so gadi iz leta 1977, ki so jo barvno in kontrastno izpopolnjeno v sredo prikazali v

Sorodno





Oglasi