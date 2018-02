Slab začetek februarja na slovenskih cestah: samo v enem dnevu čez 100 prometnih nesreč in ena smrt Politikis Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 107 prometnih nesreč, v katerih je ena oseba umrla, šest jih je bilo poškodovanih težje, 25 pa lažje. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 43 kršitev javnega reda in miru ter 107 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 31-krat posredovali na […]

Sorodno



Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Anže Kopitar

Goran Dragić

Borut Pahor

Ljudmila Novak

Miha Kozinc