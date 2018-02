Koper - Koprski kriminalisti so okrožnemu državnemu tožilstvu kazensko ovadili 48-letnega Mladena Jovičića in 59-letnega državljana Bosne in Hercegovine zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. Grozi jima do osem let zapora, so sporočili s Policijske uprave Koper. Žerjavista Mladena Jovičića in najverjetneje tudi signalista so, kot pravijo kriminalisti, utemeljeno osumili