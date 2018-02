Iz južnoafriškega rudnika so po 30 urah rešili vseh 955 rudarjev Dnevnik Iz južnoafriškega rudnika zlata so danes rešili vseh 955 rudarjev, ki so bili zaradi izpada elektrike v rudniku ujeti več kot dan, je sporočila družba Sibanye Gold, ki je lastnica rudnika. »Vsi so zunaj,« je sporočil tiskovni predstavnik družbe...

Sorodno









Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Anže Kopitar

Goran Dragić

Borut Pahor

Ljudmila Novak

Miha Kozinc