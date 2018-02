Sodnik, ki je brcnil in izključil nogometaša, prejel kazen Sportal Francoski sodnik Tony Chapron tri mesece ne bo delil pravice na nogometnih zelenicah v Franciji. Suspenz si je prislužil 15. januarja, ko je na tekmi med Nantesom in Paris St. Germainom brcnil nogometaša Nantesa Diega Carlosa, nato pa mu je pokazal še drugi rumeni karton in ga izključil.

