Takšni so danes legendarni igralci filma To so gadi! njena.si 'To so gadi' je eden izmed najuspešnejših slovenskih filmov vseh časov. Slednjega so v Cankarjevem domu na ogled postavili v digitalizirani in restavrirani različici. Ob tem niso pozabili na legendarne igralce, ki so se častno zvrstili na odru …



Več na Njena.si

Sorodno



Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Anže Kopitar

Goran Dragić

Borut Pahor

Ljudmila Novak

Miha Kozinc