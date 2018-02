Mayjeva ne sprejema zahteve EU glede pravic državljanov Radio Ognjišče

V ločitvenem postopku med Brusljem in Londonom prihaja do novih napetosti. Jabolko spora so pravice državljanov Evropske unije v Veliki Britaniji. Bruselj zahteva ohranitev enakih pravic za vse priseljence, tako tiste, ki so že na Otoku, kot tiste, ki bodo tja prišli v t. i. prehodnem obdobju po brexitu. Britanska premierka Theresa May bo to izpodbijala....

Sorodno







Oglasi Omenjeni Evropska unija

Velika Britanija Najbolj brano Osebe dneva Anže Kopitar

Goran Dragić

Borut Pahor

Ljudmila Novak

Miha Kozinc