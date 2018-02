Ob 13.17 sta na zavarovanem železniškem prehodu v Šegovi ulici v Novem mestu trčili osebni vozili. Enega so udeleženci uspeli odmakniti, v drugega, ki je ostal na prehodu pa je trčil potniški vlak in ga odbil pod brežino ob progi. Gasilci GRC Novo mesto so vozilo povlekli na cesto in odstavili na parkirišče. Poškodovanih ni bilo. O dogodku so obveščene pristojne službe. preberite več » ...