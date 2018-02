Bartol, Semenič in Damjan med "top 10" kvalifikacij v Willingenu Ekipa Slovenski smučarski skakalci so dobro opravili današnje kvalifikacije pred sobotno tekmo svetovnega pokala v nemškem Willingenu. Vseh sedem slovenskih skakalcev se je prebilo na tekmo, najboljši pa so bili Tilen Bartol na petem (142 m/129,9 točke), Anže Semenič na šestem (143 m/127,6) ter Jernej Damjan na osmem mestu (137,5 m/125,8).



