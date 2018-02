Voznik cisterne je vozil preblizu roba ceste in vozilo je zdrsnilo po bregu in se prevrnilo Reporter Policisti so pri ugotavljanju okoliščin prometne nesreče, ki se je zgodila v noči na petek v Medvodah, ugotovili, da je voznik cisterne zapeljal preblizu roba vozišča, pri tem pa je vozilo zdrsnilo po klančini in se prevrnilo na desni bok. Voznik, državlj

Sorodno





















Oglasi Omenjeni Ljubljana

Srbija Najbolj brano Osebe dneva Goran Dragić

Miro Cerar

Janez Janša

Anže Kopitar

Marjan Šarec