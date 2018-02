Labirint: Planet TV ob 20.55 Vikendova ocena: ★★★ The Maze Runner. Koprodukcija, 2014. Režija: Wes Ball. Igrajo: Dylan O'Brien, Kaya Scodelario, Aml Ameen, Will Poulter. Akcijski ZF film. 113 minut. Šestnajstletni Thomas (O'Brien) se zbudi v dvigalu, in ko se to na vrhu ustavi, ga pričaka druščina fantov. Okoli njih je velika prostranost, ki jo obkroža visok betonski zid. Thomas se ne spomni,