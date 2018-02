Klik v slačilnici jih je podžgal: "Če je to zadnjih 20 minut, naj bo peklensko!" SiOL.net Slovenci so se v slogu najboljših futsal reprezentanc na svetu uvrstili v četrtfinalu domače Eura 2018. Po zaostanku z 0:1 so po dveh zadetkih kapetana Igorja Osredkarja prišli do popolnega preobrata (2:1) in ene največjih in najpomembnejših zmag v slovenski zgodovini futsala.

Sorodno













Oglasi Omenjeni Hrvaška

Italija

Rusija

Srbija Najbolj brano Osebe dneva Anže Kopitar

Peter Prevc

Jernej Damjan

Goran Dragić

Janez Janša