Odbojkarji Salonita Anhovo so v 14. krogu 1. DOL za moške v Kanalu premagali Krko s 3:0 (12, 15, 22). Novomeščani so Salonitu v preteklih letih bili nekajkrat trn v peti, letos pa so povsem razglašeni, v 14. krogih niso zabeležili niti zmage. Tudi tokrat so bili daleč od nje, Kanalci, ki so igrali brez poškodovanega nekdanjega člana novomeške ekipe, Sergeja Drobniča, so jih povsem nadigrali. preb ...