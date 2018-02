Ruske in sirske sile iščejo ostanke sestreljenega ruskega letala #video SiOL.net Potem ko je skrajna islamistična skupina Hajat Tahrir al Šam v provinci Idlib na severozahodu Sirije v soboto sestrelila rusko vojaško letalo, na bmočju Idliba danes poteka obsežna iskalna akcija ruskih in sirskih sil, ki iščejo ostanke sestreljenega letala in pilotovo truplo. V obstreljevanju sirskih in ruskih sil je bilo v noči na nedeljo na omenjenem območju ubitih najmanj 15 civilistov.

Sorodno











































Oglasi Omenjeni Sirija

teroristi

Turčija Najbolj brano Osebe dneva Anže Kopitar

Peter Prevc

Jernej Damjan

Goran Dragić

Janez Janša