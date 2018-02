Tom Brady še tretjič MVP lige NFL Sportal Večer pred finalom lige ameriškega nogometa NFL, v katerem se bosta ob 00.30 po slovenskem času v Minneapolisu pomerili ekipi New England Patriots, ki branijo naslov, in Philadelphia Eagles, ki lovijo svojo prvo lovoriko, so podelili nagrade za najboljše v sezoni. Najkoristnejši igralec je tretjič postal podajalec New Englanda Tom Brady.

