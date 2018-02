Valencia - Španski zvezdnik Alejandro Valverde, kolesar Movistarja, je po desetletju spet poskrbel za domačo zmago na dirki Po Valencii, potem ko se je to med njegovimi rojaki nazadnje posrečilo Rubenu Plazi leta 2008 (resda pa preizkušnje nato kar sedem let niso izpeljali). Za prekaljenega 37-letnika je to že tretja zmaga na tej dirki, po letih 2004 in 2007, ko mu je še najbolj za ovratnik diha