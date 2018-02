Mladinsko svetovno prvenstvo: v dveh dneh do štirih kolajn Dnevnik Slovenska reprezentanca mladinsko svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju v Kanderstegu zapušča s štirimi kolajnami. V soboto so se z zlatom okitili nordijski kombinatorec Vid Vrhovnik in dekleta na ekipni skakalni tekmi.

