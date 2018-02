SDS za varnost, evropsko kulturo in tradicijo ter za spoštovanje do žensk; zakonodaja v zvezi z ileg Politikis Na prvem mestu je varnost, sledi evropska kultura, evropska tradicija ter spoštovanje do žensk, zato smo v poslanski skupini SDS vložili predlog sprememb zakona o mednarodni zaščiti in varstvu javnega reda in miru. Poslanec SDS mag. Branko Grims je na današnji novinarski konferenci predstavil predlog zaostritve zakonodaje v zvezi z ilegalnimi migranti, neposredno zalotenimi pri […]

Sorodno



Oglasi