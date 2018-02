Deset let mestnega kina Kinodvor in več kot milijon obiskovalcev Govori.se Jubilejno leto 2018 začenjajo v ljubljanskem mestnem kinu z odlično novico: v desetih letih delovanja javnega zavoda Kinodvor, ki ga je leta 2008 Mestna občina Ljubljana ustanovila za prikazovanje kakovostnega filma in filmsko vzgojo mladih občinstev, je več kot 2200 celovečernih filmskih programov na več kot 17.600 projekcijah obiskalo že več kot milijon obiskovalcev.

