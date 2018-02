Primož Ulaga pričakuje ekipno medaljo Sportal Nekdanji smučarski skakalec Primož Ulaga je v bogati karieri nastopil na dveh olimpijskih igrah. Pred letošnjimi, ki bodo od 9. do 25. februarja v Pyeongchangu, pravi, da v skokih po uspešnih nastopih fantov na svetovnem prvenstvu v poletih, ko so Jernej Damjan, Peter in Domen Prevc ter Anže Semenič osvojili srebro, lahko upamo tudi na medaljo.

