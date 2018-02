Silvio Berlusconi je včeraj v intervjuju za televiziji Canale 5 izjavil, da je v Italiji zdaj več kot 600.000 nezakonitih migrantov in da je to bomba, ki bo eksplodirala. S tem je komentiral napad, ki se je zgodil blizu kraja Macerata, ko je moški iz vozečega avtomobila s polavtomatsko pištolo streljal in ranil enajst temnopoltih ljudi. Napadalec Luca Treini je napad priznal, pred aretacijo pa ...