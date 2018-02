Prešernovanje: od Vučedola do Švicarije in Shoda muz Delo Ljubljana Prešernov dan, slovenski kulturni praznik, bo tudi letos pester po vsej državi, gotovo tudi po svetu. Galerije, muzeji in drugi hrami kulture vabijo na brezplačne oglede in tudi vodenja.V Pokrajinskem muzeju Maribor bo med drugim predavanje o vučedolski kulturi. Vučedol je ena najpomembnejših eneolitskih lokalitet v Evropi, ki leži na desni obali Donave, pet kilometrov nizvodno od Vuko

Sorodno

Oglasi Omenjeni Celje

Hrvaška

Kranj

Ljubljana

Maribor Najbolj brano Osebe dneva Miro Cerar

Janez Janša

Bojan Požar

Rado Pezdir

Domen Lorbek