Zamrznjeni konflikt dobiva privez na sodiščih Dnevnik Dober mesec dni po začetku izvajanja arbitražne odločbe sta Slovenija in Hrvaška na točki, kjer sta bili ob njeni razglasitvi. Stališča do sprejemanja arbitražno določene meje so nespremenjena, kar posledično vse od konca decembra povzroča mejne...

