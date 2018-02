Konec ugibanj: risi na OI s petimi (so)kapetani! Sportal Slovenska hokejska reprezentanca, ki je v sredo zjutraj po slovenskem času pristala v Seulu, bo imela na olimpijskih igrah pet (so)kapetanov. Črko C bo še naprej nosil Jan Muršak, kot pomočniki, ki so jih v naši vrsti poimenovali kapetani, pa se bodo izmenjevali Marcel Rodman, Rok Tičar, Mitja Robar in Jan Urbas. Svoje naloge bodo na ledu opravljali že v četrtek ob 11.30, ko bodo Slovenci proti go...

Sorodno



Oglasi