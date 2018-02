V Slovenijo doslej premestili 244 prebežnikov, največ iz Grčije SiOL.net Vlada se je danes seznanila s tretjim vmesnim poročilom medresorske delovne skupine za koordinacijo izvedbenega načrta premestitve 567 beguncev iz Italije in Grčije in trajne preselitve oseb iz tretjih držav. Doslej so iz Italije v Slovenijo premestili 72 ljudi, iz Grčije pa 172 ljudi, je sporočila vlada.

Sorodno Oglasi