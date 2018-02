ZPS koristni nasveti #DeklaracijaInformacija: Tudi med krofi so razlike Zveza potrošnikov Slovenije V pustnem času kupimo največ krofov, a pregled predpakiranih krofov, je pokazal, da so med krofi razlike, zato je pomembno, da znamo izbrati.

Svetujejo, da se izognite predvsem tistih, ki vsebujejo delno hidrogenirane maščobe in fosfatov (difosfat ali E 450). Vse te informacije najdete na seznamu sestavin! Želite krof brez aditivov? Pripravite jih doma!

