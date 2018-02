Športnike in gledalce, ki se bodo v petek udeležili slovesnosti ob odprtju zimskih olimpijskih iger v Pyeongchangu, čaka hud mraz. Kot so danes sporočili vremenoslovci, se bodo temperature gibale med minus pet in minus dvema stopnjama Celzija, zaradi močnega vetra pa bo občutek, kot da bi bilo minus deset stopinj. Vsem svetujejo topla oblačila.



