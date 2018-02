Dr. Milan Zver proti transnacionalnim listam Politikis Danes v Evropskem parlamentu, ki zaseda v Strasbourgu, poteka razprava o sestavi evropskega parlamenta v prihodnosti. Poslanke in poslanci razpravljajo o transnacionalnih listah, takoimenovanih špicenkandidatih ter novi razporeditvi parlamentarnih sedežev. Nad idejami o transnacionalnih listah in špicenkandidatih se najbolj navdušujejo socialdemokrati, zeleni in komunisti, v Evropski ljudski stranki pa smo odločno proti idejam, ki vodijo […]

