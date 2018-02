»Imamo vlado, kjer so si tri koalicijske stranke zdaj med seboj največje nasprotnice. SD in Desus kritizirata ministrico za zdravje, imeli pa smo tri interpelacije, ko so jo poslanci omenjenih strank branili. Žrtve tega smo državljani,« je dejal predsednik SDS Janez Janša na današnjem pogovornem večeru na Vrhniki. Občinski odbor SDS Vrhnika je na predvečer slovenskega kulturnega praznika organizir ...