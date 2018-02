Da ne omenjamo Hitlerja: Sklicevanje na izrojeno umetnost je neumnost Fokuspokus Avtor Marijan Zlobec Tik pred Prešernovo proslavo in podelitvijo nagrad je izbruhnil povsem nepričakovan in odmeven — in odvečen — škandal.

Sorodno







Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Peter Prevc

France Prešeren

Miro Cerar

Jernej Damjan

Anže Kopitar