Za razvoj in ureditev blockchaina nujno sodelovanje med gospodarstvom in vlado Svet kapitala V prostorih podjetja Viberate je danes potekal posvet o priložnostih in pasteh tehnologije blockchain, ki se ga je udeležil tudi premier Miro Cerar. Kot je izpostavil, so slovenska zagonska podjetja državo pripeljala na svetovni zemljevid, naloga vlade pa je, da v sodelovanju s podjetniki pripravi ustrezne pravne okvire ter zgodbo razvija naprej.

