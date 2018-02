Nova sezona The Biggest Loser Slovenija z Markom Potrčem Govori.se Tekmovalni šov The Biggest Loser Slovenija, ki je osupnil z neverjetnimi preobrazbami tekmovalcev, se v novi sezoni vrača z novimi izzivi in novimi tekmovalci, osvežen format šova pa bo v drugo sezono na Planet TV popeljal voditelj Marko Potrč.

