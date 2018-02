Peter Prevc: Na odprtju OI nas ne bo zaradi urnika in mraza, imamo kar dva izgovora Reporter Slovenski smučarski skakalci so imeli v letošnji sezoni že prebliske, ki so javnosti vlivali upanje na novo olimpijsko kolajno. A po treningih in kvalifikacijah sodeč, je bolj ali manj jasno, da bo vsaj na srednji skakalnici želje težko uresničiti. Če ne

