Bliža se stavkovni teden: večina zahtev usmerjenih v višje plače in ureditev delovnih razmer 24ur.com Slovenijo bo zajel stavkovni val. V ponedeljek bodo začeli policisti, stavkalo jih bo okrog 9000, sledila bo dvourna torkova opozorilna stavka zdravstvenih delavcev, nato bodo v sredo stavkali še v vzgoji in izobraževanju. Večina zahtev je usmerjenih predvsem v višje plače in ureditev delovnih razmer.

