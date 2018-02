Vremenska napoved Radio KAOS Ponoči bo pretežno oblačno, ponekod po nižinah bo nastala megla. Na Primorskem se bo delno razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 0, ob morju okoli 3 °C. Jutri bo v zahodni Sloveniji in v gorah pretežno jasno, na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Drugod bo sprva oblačno ali megleno, popoldne se […]

Sorodno



















































Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Branimir Štrukelj

Peter Prevc

Jernej Damjan

Miro Cerar