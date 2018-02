Priština prenehala nasprotovati posebnemu sodišču za vojne zločine na Kosovu Reporter Kosovske oblasti so prenehale nasprotovati posebnemu sodišču EU za vojne zločine na Kosovu (KRSJI), danes poroča bruseljski spletni bilten EUobserver. Evropske velesile in ZDA so to odločitev pozdravile. "Samo s spoštovanjem vladavine prava in zagotavljan

Sorodno



Oglasi