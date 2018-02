Košarkarji v evroligi so končali 22. krog. V Madridu je Real gostil Olympiacos in po tesnem boju izgubil z 79:80. Najboljši igralec Reala je bil znova Luka Dončić, ki je v slabih 33 minutah zbral 27 točk ter bil prvi strelec tekme. Dončić je 27 točkam dodal še tri podaje, dva skoka in ukradeno žogo, nad njim pa so tekmeci storili kar 13 prekrškov. Posledično je imel tudi največji indeks na tekmi – ...