Srbski napadalec podpisal za Olimpijo in vrgel rokavico Mariboru Sportal Nogometni klub Olimpija je sklenil sodelovanje s 34-letnim srbskim napadalcem Draganom Mrdjo. Nekdanji srbski reprezentant se je v zadnjih sezonah dokazoval na Japonskem, kjer se je družil tudi s slovenskimi nogometaši. Pogodbo z zmaji je sklenil do konca sezone, ob podpisu pa ni skrival optimizma. "Maja želim dvigniti obe lovoriki," si je zadal cilj, da z Olimpijo postane državni prvak in pokalni zmagovalec.

Sorodno

Oglasi