Slovenj Gradec, Celje, Kranj - Že prvi dan prostega konca tedna, v soboto, so imeli reševalci veliko dela tudi na slovenskih smučiščih. Oblačno in megleno vreme ter zaradi tega poslabšana vidljivost sta slabo vplivali tudi na varnost na smučiščih. Sinoči so jih ob osmih zvečer poklicali na smučišče Ribnica na Pohorju, kjer si je smučarka poškodovala koleno. Dežurni reševalec na smučišču ji je nu