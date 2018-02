Pence: ZDA in Južna Koreja enotne proti severnokorejskemu jedrskemu programu 24ur.com ZDA in Južna Koreja ostajajo enotne v nasprotovanju severnokorejskemu jedrskemu programu, je v odzivu na otoplitev odnosov med Korejama ob začetku olimpijskih iger v Pjongčangu dejal ameriški podpredsednik Mike Pence. Poudaril je, da se skupaj z Japonsko zavzemajo za osamitev države, dokler ne bo opustila jedrskega in balističnega programa.

