Lepo vreme na pustne povorke po Sloveniji privabilo veliko ljudi Politikis Sončno vreme je šlo zelo na roko organizatorjem današnjih pustnih karnevalov, med katerimi so bili največji in najbolj tradicionalni tisti na Ptuju ter v Cerknem in Cerknici. Mednarodno karnevalsko povorko, ki pomeni vrhunec že 58. Kurentovanja, si je po ocenah organizatorjev ogledalo okoli 60.000 ljudi, med njimi tudi premier Miro Cerar. Predsednik slovenske vlade, ki […]

Sorodno















Oglasi