Zlati vitezi doma pokleknili pred letalci, Crosby do novega mejnika Ekipa Vodilna ekipa zahodne konference Vegas Golden Knights je v domači dvorani gostila Philadelphia Flyers in izgubila z 1:4. Le teden dni po zmagi Philadelphia Eagles v ligi NFL, je bilo slogan "Letite, orli, letite!" moč slišati tudi v Vegasu, kjer je bilo med 18.220 gledalci veliko navijačev letalcev. Ti so zadovoljno zapustili igralniško Meko.



Več na Ekipa24.si

Sorodno





Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Jakov Fak

Miro Cerar

Klemen Bauer

Boris Koprivnikar

Matej Tonin