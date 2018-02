Merklova: Obljubila sem štiri leta in obljubo bom držala SiOL.net Nemška kanclerka Angela Merkel je v pogovoru za nemško javno televizijo ZDF v nedeljo zvečer branila dogovor o oblikovanju nove velike koalicije s stranko socialdemokratov (SPD). Kanclerka je doma tarča številnih kritik, da so njeni krščanski demokrati (CDU) v pogajanjih s CSU in SPD iztržili premalo, in sicer tako pri vsebini koalicijske pogodbe kot tudi pri razdelitvi ministrstev.

