Sredi januarja so policisti ustavili postojnskega župana Igorja Marentiča, poročajo Primorske novice. Bil je »mrtvo« pijan, saj je napihal kar 1,73 promila. Njegovo pojasnilo primorskim novinarjem je bilo: »Napaka me je izučila, kazen sem dobil in napake ne bom ponovil. To je bila velika šola zame in za vse ostale, katerih funkcije zahtevajo veliko druženja.«