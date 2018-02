Občina Trebnje z optimizmom zre v prihodnost. Za njimi je eno najuspešnejših let v zadnjem desetletju, je na današnji novinarski konferenci, na kateri so predstavili nekaj novih projektov, dejal župan Alojzij Kastelic. Predvsem na področju gospodarstva je občina doživela razmah. »Štiri podjetja so investirala okoli 16 milijonov evrov v nove gospodarske objekte, hkrati pa že načrtujejo nove. Vsi i ...