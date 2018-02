Donald Trump mlajši prejel pismo z belim prahom, odprla ga je njegova žena 24ur.com Na sina ameriškega predsednika Donalda Trumpa so naslovili pismo, ki so mu dodali bel prah. Odprla ga je njegova žena, zato so jo preventivno odpeljali v bolnišnico. Test je pokazal, da prah ni bil nevaren.

