Likovni, dramski in filmski ustvarjalci branijo svobodo umetniškega dela Delo Napade na letošnje Prešernove nagrajence in negativne odzive družbe in politike do kulture in umetnosti obsojajo tudi v Zvezi društev slovenskih likovnih umetnikov, Združenju dramskih umetnikov Slovenije in Zvezi društev slovenskih filmskih ustvarjalcev. Zavzemajo se za svobodo umetniškega izražanja, napade pa razumejo kot napad na vse umetnike. »Danes si lahko sleherni, tudi neprofesionalec in

Sorodno







Oglasi Omenjeni Oglaševanje

Tone Peršak Najbolj brano Osebe dneva Katja Višnar

Alenka Čebašek

Boštjan Kline

Vesna Fabjan

Miro Cerar